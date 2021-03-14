Ünlülerle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden kadın tutuklandı
16 yaşından beri başı yasalarla sürekli derde giren ve ünlülerle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden "Kara Dul" lakaplı Instagram modeli Celina Powell, polis tarafından tutuklandı.
Sosyal medya fenomeni, Instagram modeli ve OnlyFans yıldızı Celina Powell'ın başı beladan kurtulmuyor. "Kara dul" lakaplı modelin daha önce de ehliyetine el konulmuştu.
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Adı sık sık skandallara karışan model, Florida eyaletine bağlı Miami'de ehliyetini kaybetmesine rağmen bir kez daha direksiyon başında yakalandı. Gözaltına alınan Celina, yerel bir cezaevine gönderildi.
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Gözaltına alınırken güldüğü iddia edilen Celina Powell, cezaevine gönderildiğini sosyal medya hesabından duyurdu ve "Mekan edenler için, yine hapse atıdım" ifadelerini kullandı.
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Miami Herald gazetesinin aktardığına göre Celina, daha önce de Colorado'da bir trafik kontrolünde polisler ekipleri tarafından durdurulmuş ve ehliyetine el konulmuştu.
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