Usta oyuncu Ahmet Uz son yolcuğuna uğurlandı

Cenazeye katılan Nedim Saban “Türk tiyatrosunun önemli bir kaybıdır .Hayatının son zamanlarında onla birlikte çalıştığım için çok mutluyum.Şehir tiyatrosunda,devlet tiyatrosunda çok emeği var.Tiyatroyu seven, bize ağabeylik yapmış biriydi. Büyük bir ustamı kaybettim ondan dolayı çok üzgünüm “ diye konuştu.



