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  3. 09 Kasım 2020 15:53

Usta oyuncu Ahmet Uz son yolcuğuna uğurlandı

75 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz, Üsküdar'da Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncu Ahmet Uz son yolcuğuna uğurlandı

Uzun süredir  akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören, yaklaşık 10 gündür de özel bir hastanede tedavisine devam edilen Ahmet Uz, dün hayatını kaybetti.

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Usta oyuncu Ahmet Uz son yolcuğuna uğurlandı

Sanatçı için öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'inde  cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Rengin Uz, kızı Ahu Uz ile sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşları katıldı. 

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Usta oyuncu Ahmet Uz son yolcuğuna uğurlandı

Cenazeye katılan Nedim Saban “Türk tiyatrosunun önemli bir kaybıdır .Hayatının son zamanlarında onla birlikte çalıştığım için çok mutluyum.Şehir tiyatrosunda,devlet tiyatrosunda çok emeği var.Tiyatroyu seven, bize ağabeylik yapmış biriydi. Büyük bir ustamı kaybettim ondan dolayı çok üzgünüm “ diye konuştu.

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Usta oyuncu Ahmet Uz son yolcuğuna uğurlandı

Ahmet Uz'un cenazesi  öğle namazına  mütakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu mezarlığında toprağa verildi.

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