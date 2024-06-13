Usta oyuncu Murat Soydan'a veda

“ANİ BİR KALP KRİZİ İLE KOLLARIMDA ÖLDÜ”

Eşinin tabutunun başında taziyeleri kabul eden Uğurgül Soydan, "Acımız çok büyük. Muhteşem bir insandı, beyefendi, asildi. 43 yıllık eşiyim, çocuklarımın babasıydı. Bizim için çok büyük bir kayıp, aslında ailemiz başta olmak üzere Türk milletinin başı sağ olsun. Güzel eserleri bıraktı, eserleriyle anılacaktır. Ani bir kalp krizi ile kollarımda öldü. Gelen herkes sağ olsun, o sevilen bir insandı. Herkes tarafından çok sevilen ve sayılan bir insandı. Çünkü o halkını çok seviyordu” ifadelerini kullanırken kızı Mehveş Soydan ise, “Hepimizin başı sağ olsun, bütün Türkiye’nin başı sağ olsun. Onun kızı olduğum için gurur duyuyorum. Mekanı cennet olsun, babamın ismini her zaman yaşatacağız” dedi.