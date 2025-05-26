Usta oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi
Ünlü oyuncu Şerif Sezer, Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında 19 Mayıs Bulvarı’nda meydana geldi. Söke yönüne giden Ş.A.’nın (26), kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yöne geçip ünlü oyuncu Şerif Sezer Arna idaresindeki otomobille çarpıştı.
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Kazada, otomobil sürücüsü Arna, yanındaki Şükrü Azmi Arna (82) ile diğer aracın sürücüsü Ş.A. yaralandı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ayakta müdahale etti.
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Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)
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