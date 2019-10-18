Şener Şen'in doğduğu ev çürümeye terk edildi
Usta oyuncu Şener Şen'in 26 Aralık 1941 tarihinde Seyhan ilçesindeki Kuruköprü Mahallesi'nde doğduğu ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Osmanlı-Türk mimarisine sahip olan ve en az 100 yıllık olduğu belirtilen ev, Şen ailesi tarafından 1951 yılında satıldıktan sonra iş yeri olarak kullanıldı. 6 yıl önce çıkan yangın nedeniyle evin çatısı çöktü ve ev sahipleri binayı koruma altına alıp kullanıma kapattı.
Tarihi bina daha sonra kağıt toplayanlar, uyuşturucu madde kullanan şahıslar ve evsizlerin mekanı haline geldi. Harabeye dönen ev günümüzde ise içine girilmez hale geldi.
Bölgenin eski esnaflarından 77 yaşındaki terzi Selahattin Yılbaşı, gazetecilere evin tarihini anlattı. Binadan düşen parçalar nedeniyle park eden otomobillerin zarar gördüğünü belirten Yılbaşı, "1951 senesinde Ali Şen, evi satıp gitmiş. Köylü vatandaşlar evi aldı ve oturmaya başladılar. Ev 6 sene önce yandı, harabe şekline döndü. Kimse oturmuyor evde. Kağıtçılar, esrarcılar ve hapçılar geliyor eve. Yıkılsa birisi ölür. Arabaların üzerine taşlar düşüyor. Bizim arabanın üzerine taş düştü yukarıdan. Belediyenin imkanı var. Yaptırsın, tarihe kazandırsın burayı." diye konuştu.
Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesinden önce Şener Şen'in kendi anısına sahip çıkması gerektiğini söyleyen bir vatandaş, "Şener Şen burada doğmuş. Türk sinemasının iki usta sanatçısının eviymiş burası. Tarihi bir değeri var buranın. Birçok güzel anısını Şener Şen burada geçirmiştir. Valilik ve belediyeden önce Şener Şen'in kendi anısına sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Onun yaşanmışlıkları var burada.