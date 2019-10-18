Şener Şen'in doğduğu ev çürümeye terk edildi

Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesinden önce Şener Şen'in kendi anısına sahip çıkması gerektiğini söyleyen bir vatandaş, "Şener Şen burada doğmuş. Türk sinemasının iki usta sanatçısının eviymiş burası. Tarihi bir değeri var buranın. Birçok güzel anısını Şener Şen burada geçirmiştir. Valilik ve belediyeden önce Şener Şen'in kendi anısına sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Onun yaşanmışlıkları var burada.



