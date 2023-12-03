Usta sanatçı Can Gürzap'a veda! Gözyaşları sel oldu

"CAN KALBİMİZDE YAŞAYACAK"

Işıl Yücesoy ise, "Çok zarif bir adamdı, şık bir adamdı. Hocaların hocasıydı. Ben hayatımda konservatuvara ilk gittiğim zaman Can’dan öğrendim Brecht adını. Bize bile çok şey öğretti Can. En yakın arkadaşlarına bile çok şey öğretti. Can’ı ben anlatamam ki. Yalnız bilin, bu yüreğim var ya neredeyse artık iki parça falan değil, hepsi gidiyorlar. Yukarıdakiler zaten aşağıdakilerden daha fazla oldular. Yukarıdakiler bir grup kursalar, bir tiyatro yapmaya kalksalar bütün salonlarımız boş kalır. Çünkü onlarınki zaten dolar yukarda. Öyle ustalar gitti. Can’ı anlatacak lafım çok az ama birşey söylemek istiyorum. Bütün bu anlatılan şeyler var ya, bu televizyonlarda geçen, kitap yazmış, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kurucusuymuş. Bunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz ama bilmediğimiz ve bilmemiz gereken birşey var. Can bunları o kadar tevazu içinde yaptı ki, o kadar kendinden ve doğasından yaptı ki. Hiçbir cilası olmadan aramızda yaşadı şimdi de kalbimizde yaşayacak " dedi.