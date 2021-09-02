Usta sanatçı Ferhan Şensoy'a son veda! Kızları gözyaşlarına boğuldu
Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağına sarılı tabutu cenaze aracıyla İstiklal Caddesi'nde bulunan Ses Tiyatrosu'na getirildi.
Şensoy'un tabutu indirildiği sırada cadde üzerinde bekleyenler alkışlarken, kızları Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy gözyaşlarını tutamadı. Tabut daha sonra törenin yapılacağı salona getirildi, burada da Şensoy'un cenazesi dakikalarca ayakta alkışlandı.
Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Elif Durdu Şensoy, eski eşi Derya Baykal, Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal, tiyatro oyuncuları Zeliha Berksoy, Şevket Çoruh, Ali Poyrazoğlu, yazar Nedim Gürsel, yakınları ve sevenleri katıldı. Törende sunuculuğu Okan Bayülgen yaptı.
MÜJGAN FERHAN ŞENSOY: ÖLÜMDEN HİÇ KORKMADI BABAM
Törende konuşan kızı Müjgan Ferhan Şensoy, "Ne söylesem eksik kalacak, size babamı anlatmaya kalksam benim kadar seviyorsunuz, babamı benim kadar seviyorsunuz. Küçükken bu sevgiyi paylaşmak zor gelirdi, şimdi bu sevgiyi sizinle paylaşmak çok değerli geliyor" dedi. Törende gözyaşlarını tutamayan ve hamile olan kızı Müjgan Ferhan Şensoy ise yaptığı konuşmada, "O kadar güç ki burada durmak… Ne söylesem eksik kalacak. Size babamı anlatmaya kalkamam. Onu en az benim kadar tanıyorsunuz. Ne kadar sevdiğimi anlatsam sizler de aynı derecede seviyorsunuz. Şu anda burada dururken bu sevgiyi sizlerle paylaşmak bölüşmek yüreğimi biraz olsun hafifletiyor. Bir insanın tüm benliği ve sahiciliğiyle gerçekleştirmesi ve bundan bir an bile şüphe duymaması… Ölümden hiç korkmadı babam" dedi.
DERYA BAYKAL: TÜRK HALKINA IŞIK OLDUN
Eski eşi Derya Baykal, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: Ses Tiyatrosu'na hoş geldiniz. Bu tiyatroya her zaman değer verip doldurdunuz. Bu tiyatroya enkaz halinde geldik. Bu sahnenin üzerinde örülmüş bir duvar, bir film perdesi acayip filmler oynatılıyordu. O kadar iyi dostları vardı ki arkadaşları destek oldu. Her şeyini buraya yatırdı Ferhan… Çok güzel oyunlar oynadık. Çok güzel üç çocuğum var, Mert'in de babası her şeyinde emeği var… Gerçekten çok güzel bağları vardı çocuklarla… Yaşamayı bilmek doğmayı bilmekle ölmeyi bilmenin arası… Doğmayı bilmiyoruz, bizi doğruyorlar… Ölmeyi nereden bilelim. Birkaç kez ölünmüyor ki! İkisini de bilmezken ikisinin arasındaki yaşamayı nerden bilelim. Ustam sen ikisinin arasındaki yaşamayı bana, bize evlatlarına, ailene, dostlarına, seyircine, öğrencilerine, Türk halkına bütün bunlarla ışık oldun. Sana her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bilgeler ölmez… Var sayalım ölmedin!