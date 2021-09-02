Usta sanatçı Ferhan Şensoy'a son veda! Kızları gözyaşlarına boğuldu

MÜJGAN FERHAN ŞENSOY: ÖLÜMDEN HİÇ KORKMADI BABAM

Törende konuşan kızı Müjgan Ferhan Şensoy, "Ne söylesem eksik kalacak, size babamı anlatmaya kalksam benim kadar seviyorsunuz, babamı benim kadar seviyorsunuz. Küçükken bu sevgiyi paylaşmak zor gelirdi, şimdi bu sevgiyi sizinle paylaşmak çok değerli geliyor" dedi. Törende gözyaşlarını tutamayan ve hamile olan kızı Müjgan Ferhan Şensoy ise yaptığı konuşmada, "O kadar güç ki burada durmak… Ne söylesem eksik kalacak. Size babamı anlatmaya kalkamam. Onu en az benim kadar tanıyorsunuz. Ne kadar sevdiğimi anlatsam sizler de aynı derecede seviyorsunuz. Şu anda burada dururken bu sevgiyi sizlerle paylaşmak bölüşmek yüreğimi biraz olsun hafifletiyor. Bir insanın tüm benliği ve sahiciliğiyle gerçekleştirmesi ve bundan bir an bile şüphe duymaması… Ölümden hiç korkmadı babam" dedi.