Usta sanatçı Sezai Altekin son yolculuğuna uğurlandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp yetmezliği sonucu vefat eden ünlü sanatçı Sezai Altekin, son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İHA
Tiyatro, televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları ile tanınan 79 yaşındaki ünlü sanatçı Sezai Altekin, Bodrum’un Gündoğan Mahallesi’ndeki evinde gece saatlerinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
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Çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny" ve "Barni Moloztaş"ı seslendien, 50 tiyatro oyunu, 6 film ve 20’ye yakın da dizide rol alan sanatçının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.
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Altekin için bugün ikindi namazı sonrası Gündoğan Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.
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Törene Altekin’in eşi Melek Altekin, kızı Duygu Altekin, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, oyuncu Tarık Papuççuoğlu, yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı.
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