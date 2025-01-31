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  4. Usta sanatçı Sezai Altekin son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı Sezai Altekin son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp yetmezliği sonucu vefat eden ünlü sanatçı Sezai Altekin, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA
Usta sanatçı Sezai Altekin son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 1

Tiyatro, televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları ile tanınan 79 yaşındaki ünlü sanatçı Sezai Altekin, Bodrum’un Gündoğan Mahallesi’ndeki evinde gece saatlerinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 

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Usta sanatçı Sezai Altekin son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 2

Çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny" ve "Barni Moloztaş"ı seslendien, 50 tiyatro oyunu, 6 film ve 20’ye yakın da dizide rol alan sanatçının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. 

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Usta sanatçı Sezai Altekin son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 3

Altekin için bugün ikindi namazı sonrası Gündoğan Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. 

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Usta sanatçı Sezai Altekin son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 4

Törene Altekin’in eşi Melek Altekin, kızı Duygu Altekin, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, oyuncu Tarık Papuççuoğlu, yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı. 

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