Usta sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı

“Çok sevdiğim biriydi”

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nedim Saban, “Gerçekten çok acı. Çünkü ben son 2 yıldır kendisini ziyaret etmiştim ve çok yakından çok çok sevdiğim biriydi. 1978 yılında izlemiştim, o dönemden beri sıkı hayranıyım. Aynı zamanda bir dizide beraber oynamıştık. Son 2 yılda ne kadar şanslıyım, sevgili öğrencilerimle beraber onu ziyarete gitmiştik. Türkiye tiyatrosu için büyük kayıp” dedi.