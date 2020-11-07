Usta sanatçı Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı

"YERİ ZOR DOLDURULACAK BİR SANATÇIMIZI KAYBETTİK"

Cenaze töreninin ardından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çok değerli bir sanatçımızı kaybettik. Çok küçük yaşta sanata başlamış ve ilk konserini de 7 yaşında vermiş olan. Hem kendini çok iyi yetiştirmiş, hem de bir çok öğrenci yetiştirmiş bir insan olarak sanat camiası, kültür camiası çok değerli bir insan kaybetti. Allah rahmet eylesin diyoruz. Mekanı cennet olsun, Allah yakınlarına sabırlar versin. Yeri zor dolduracak bir sanatçımızı kaybettik" diye konuştu.