Usta sanatçı Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı
Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu, Türk müziğinin usta ismi piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle, 74 yaşında hayatını kaybetti.
Müzik hayatında "İspanyol Meyhanesi", "Ayrılanlar İçin", "Sen Neredesin" ve "Bugün Yarın Daima" gibi unutulmaz eserlere imza atan sanatçı, bugün saat 14.00'te Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenle, son yolculuğuna uğurlandı. Selçuk'un eşi Handan Selçuk ve kızı Mercan Selçuk, camide taziyeleri kabul etti. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sanatçılar Rutkay Aziz, Müjdat Gezen, Ahmet Güvenç ve Burhan Şeşen'in aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Kılınan namazın ardından sanatçının Türk bayrağına sarılı tabutu, alkışlarla omuzlandı. Bakan Ersoy da, tabuta omuz verdi. Selçuk'un cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
"SANATI HEPİMİZE EMANET"
Selçuk'un eşi Handan Selçuk, "Konuşmak istemiyorum, beni mazur görün. Acımı kendim yaşamak istiyorum. İlginize teşekkür ederim" dedi. Kızı Meran Selçuk ise, "Hepimize emanet onun sanatı. Onun yolunun yolcusu olacağız" ifadesini kullandı.
"YERİ ZOR DOLDURULACAK BİR SANATÇIMIZI KAYBETTİK"
Cenaze töreninin ardından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çok değerli bir sanatçımızı kaybettik. Çok küçük yaşta sanata başlamış ve ilk konserini de 7 yaşında vermiş olan. Hem kendini çok iyi yetiştirmiş, hem de bir çok öğrenci yetiştirmiş bir insan olarak sanat camiası, kültür camiası çok değerli bir insan kaybetti. Allah rahmet eylesin diyoruz. Mekanı cennet olsun, Allah yakınlarına sabırlar versin. Yeri zor dolduracak bir sanatçımızı kaybettik" diye konuştu.