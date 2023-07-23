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  4. Üstsüz pozları ile gündeme gelen Nesrin Cavadzade'yle ilgili bomba iddia

Üstsüz pozları ile gündeme gelen Nesrin Cavadzade'yle ilgili bomba iddia

Tatilde üstsüz güneşlendiği pozlarıyla gündeme gelen Nesrin Cavadzade'nin bu pozlar sonrası kendini eve kapattığı iddia edildi.

Üstsüz pozları ile gündeme gelen Nesrin Cavadzade'yle ilgili bomba iddia - Resim: 1

Son olarak Yasak Elma dizisinde boy gösteren Nesrin Cavadzade, Bodrum tatilinde üstsüz güneşlenmesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncunun magazin gündemine oturan bu hareketi günlerce sosyal medyada konuşuldu.

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Üstsüz pozları ile gündeme gelen Nesrin Cavadzade'yle ilgili bomba iddia - Resim: 2

Yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan Nesrin Cavadzade, konakladığı otelin iskelesinde sıcaktan bunalarak bikini üstünü kenara koyup sere serpe uzanmıştı. O anları yayınlanan oyuncu hakkında yeni bir iddia gündem oldu.

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Üstsüz pozları ile gündeme gelen Nesrin Cavadzade'yle ilgili bomba iddia - Resim: 3

10Haber'de yazan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre güzel oyuncu o anların görüntülenmesinden hoşlanmadı. İddiaya göre Nesrin Cavadzade fotoğrafları her yerde görünce krize girdi ve kendini eve kapattı.

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Üstsüz pozları ile gündeme gelen Nesrin Cavadzade'yle ilgili bomba iddia - Resim: 4

4 gün boyunca evden çıkmayan oyuncu sık sık ağlamış.

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