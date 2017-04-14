Üstsüz ve makyajsız fotoğraflarını paylaştı
Ünlü model üstsüz ve makyajsız fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
ABD'li model Hailey Clauson, sosyal medyada üstsüz ve makyajsız fotoğrafını yayımladı. Hailey Clauson'ın uyandıktan sonra paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni topladı
Sports Illustrated dergisinin en ünlü yüzlerinden olan Hailey Clauson, İnstagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirdi.
22 yaşındaki güzel, yataktan yeni kalkmış haliyle üstsüz poz verdi. Makyajsız ve en doğal halini takipçileriyle paylaşan ABD'li model, cesaretinden dolayı övgü aldı.