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  3. 14 Nisan 2017 22:40

Üstsüz ve makyajsız fotoğraflarını paylaştı

Ünlü model üstsüz ve makyajsız fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Üstsüz ve makyajsız fotoğraflarını paylaştı

ABD'li model Hailey Clauson, sosyal medyada üstsüz ve makyajsız fotoğrafını yayımladı. Hailey Clauson'ın uyandıktan sonra paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni topladı

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Üstsüz ve makyajsız fotoğraflarını paylaştı

Sports Illustrated dergisinin en ünlü yüzlerinden olan Hailey Clauson, İnstagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirdi.

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Üstsüz ve makyajsız fotoğraflarını paylaştı

22 yaşındaki güzel, yataktan yeni kalkmış haliyle üstsüz poz verdi. Makyajsız ve en doğal halini takipçileriyle paylaşan ABD'li model, cesaretinden dolayı övgü aldı.

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Üstsüz ve makyajsız fotoğraflarını paylaştı

Instagram'da 434 bin takipçisi bulunan Clauson, son dönemin en gözde modellerinden biri olarak dikkati çekiyor.

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