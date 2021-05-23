Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yaprak dökümü
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuk'da bir kişi hariç tüm kadro gidiyor. Yepyeni bir döneme hazırlanan dizide baş karakter Sultan Alparslan'ı Barış Arduç canlandıracak.
TRT 1 ekranlarının iddialı projesi Uyanış Büyük Selçuklu'da son yaşananlar adeta şok etkisi yarattı.
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Herkes gidiyor Reyting sıralamasında rakiplerine fark atan dizi senaryo gereği yepyeni bir döneme giriyor.
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Ancak bu yeni dönemde öyle şeyler oluyor ki, eski kadroda gördüğümüz bir kişi hariç herkes 2 bölüm sonra olmayacak.
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Hep ileriye doğru akan dizilere alışkın Türk seyircisi bu kez geriye gidecek. Tarihin başka bir sürecine girecek olan dizide Melikşah Sultan’dan önceki Sultan Alparslan dönemine dönülüyor.
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