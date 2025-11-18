Uyuşturucu operasyonunda evinden alınan ünlü isim sessizliğini bozdu
Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 ünlü isimle birlikte ifade ve kan örneği veren isimlerden biri olan ünlü oyuncu Meriç Aral günler sonra sessizliğini bozdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.
İşlemlerin ardından serbest bırakılan isimlerden biri olan oyuncu Meriç Aral, jandarmadan 'süt pompası' talebinde bulunmasıyla uzun süre gündemde kalmıştı.
Taze anne Meriç Aral günler sonra konuya dair sessizliğini bozdu.