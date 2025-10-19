Uyuşturucu soruşturmasında test veren Birce Akalay'dan dikkat çeken karar
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında uyuşturucu testi sonucu çıkan ünlü oyuncu Birce Akalay'ın Instagram arkadaşlarında yaptığı "temizlik" dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 ünlü isimden saç ve kan örnekleri alınmıştı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç teli, kan ve idrar testi veren ünlü isimler arasındaki isimlerden biri de güzel oyuncu Birce Akalay'dı.
Uyuşturucu soruşturmasında evinden alınarak teste götürülen Birce Akalay'ın test sonuçları ortaya çıktı.
Birce Akalay haberi öğrenir öğrenmez açıklama yaparak "Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim" dedi.
