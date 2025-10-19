Uyuşturucu soruşturmasında test veren Birce Akalay'dan dikkat çeken karar

Birce Akalay haberi öğrenir öğrenmez açıklama yaparak "Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim" dedi.