Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimler açıklandı
İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında kan örnekleri alınan 19 isimden 8'inin testi pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray'ın da bulunduğu ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen ünlü isimlerden saç ve kan örnekleri alınmıştı.
Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.
Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi. (DHA)