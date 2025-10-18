Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlülerden peş peşe açıklama

DEFNE SAMYELİ'DEN TEPKİ

Kızları Derin ve Deren Talu'nun testlerinin pozitif çıkmasına tepki gösteren Defne Samyeli, "Ben sadece uyuşturucu maddeler de değil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan birisiyim. Devletin uyuşturucunun ticareti, dağıtımı, ve yaygınlığı konusunda ne kadar etkili mücadele verdiği konusu zaten kocaman bir soru işareti. Apar topar gözaltına alınan bu isimlerin ne şekilde belirlendiği, haklarında nasıl ihbar olduğu bile henüz kendilerine ve biz ailelere söylenmedi. Çünkü dosyada 'gizlilik' kararı var. Bununla birlikte bu tartışmalı test sonuçlarını biz basından öğreniyoruz. Bu operasyona da, Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Bir bağımsız uzman hastanede çocuklarım için bu testleri yeniden yaptıracağız." ifadelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.