Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlülerden peş peşe açıklama
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişiden 8'inin testi pozitif çıkmıştı. Test sonuçlarının belli olmasının ardından ünlülerden peş peşe açıklama geldi.
İstanbul'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım'ın testi pozitif çıktı.
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testlerin sonuçlarının belli olmasının ardından ünlü isimlerden peş peşe açıklamalar geldi.
DEREN TALU: "TEKRAR TEST OLACAĞIM"
Test sonucu pozitif çıkan isimlerden Deren Talu, “Şok içerisindeyim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Sonuçlar asla doğru değil. Bir insanın adını karalamak bu kadar kolay mı? Bir tek kanımda çıkan sertralin sonucu doğru, kullandığım antidepresan. Bu ülkede antidepresan kullanmadan yaşamanın mümkün olmadığını bir kez daha anladım. Sonuçları asla kabul etmiyorum. Tekrar bağımsız bir kurumda test olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim.” dedi.
Kardeşi Derin Talu da aynı mesajı paylaştı.
DEFNE SAMYELİ'DEN TEPKİ
Kızları Derin ve Deren Talu'nun testlerinin pozitif çıkmasına tepki gösteren Defne Samyeli, "Ben sadece uyuşturucu maddeler de değil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan birisiyim. Devletin uyuşturucunun ticareti, dağıtımı, ve yaygınlığı konusunda ne kadar etkili mücadele verdiği konusu zaten kocaman bir soru işareti. Apar topar gözaltına alınan bu isimlerin ne şekilde belirlendiği, haklarında nasıl ihbar olduğu bile henüz kendilerine ve biz ailelere söylenmedi. Çünkü dosyada 'gizlilik' kararı var. Bununla birlikte bu tartışmalı test sonuçlarını biz basından öğreniyoruz. Bu operasyona da, Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Bir bağımsız uzman hastanede çocuklarım için bu testleri yeniden yaptıracağız." ifadelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
DİLAN POLAT: TEST SONUÇLARI HATALI
Uyuşturucu testi pozitif çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, sonuçların hatalı olduğunu öne sürerek "Benim kanımda çıkabilecek tek şey, yeşil reçeteyle alınmış ilaçlarım" ifadelerini kullandı.