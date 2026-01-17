Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den çok konuşulacak ifadeler
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktığı açıklanan Yusuf Güney sosyal medyada yaptığı canlı yayında "Bana cin kavmi yolladılar" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak daha önce evinde bulunmayan şarkıcı Yusuf Güney, gözaltına alınmıştı.
Adli Tıp Kurumu'na götürülerek uyuşturucu testi için kan ve saç teli örneği alınan Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. Güney'in saçından alınan örneklerde kokain maddesinin tespit edildiği öğrenilmişti.
Uyuşturucu testinin pozitif çıktığı haberlerinin basına yansımasının ardından Yusuf Güney, yaptığı paylaşımlarda kendisine yöneltilen eleştirilere sert ifadelerle karşılık vermişti.
"Ben utanılacak hiç bir şey yapmadım" ifadelerini kullanan Yusuf Güney, dün sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında ilginç açıklamalarda bulundu.
