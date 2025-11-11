Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Derin Talu ve Deren Talu ifade verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu testine sokulan ve test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanan Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu adliyede ifade verdi.
İstanbul'da şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8'inin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan Derin ve Deren Talu savcılığa ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişi, haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan ifadeleri alınmak üzere 8 Ekim'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İfade işleminin ardından gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örneği alındı.
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, daha sonra yapılan analizler sonucu test sonuçları 'negatif' çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi. Öte yandan, Adli Tıp Kurumu'nca yapılan analizler sonucu hazırlanan raporda, kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespiti 'pozitif' çıkan isimler Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olarak belirlenirken, kan ve saç örneklerinde tıbbi ilaç etken maddesi pozitif çıkan isimler İrem Derici, Engin Polat, Ziynet Sali ve Feyza Altun olarak kaydedilmişti.
Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Deren ve Derin Talu, savcılığa ifade vermek için dün akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne geldi. (DHA)