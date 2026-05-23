Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Selen Görgüzel gözaltı sürecini anlattı
Ocak ayında uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Selen Görgüzel, yaşadıklarını ilk kez anlattı. Kan testinin temiz çıktığını belirten ünlü isim, olayın 4 yıl önce Emel Müftüoğlu'nun ayarladığı özel bir Kıbrıs uçağına binmesiyle ilgili olduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz 10 Ocak'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir operasyonda gözaltına alınan ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, o gün yaşananların perde arkasını ilk kez araladı.
Kendisine yöneltilen 'fuhuş' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak' gibi ağır suçlamalar sonrası kan testi negatif çıkan Görgüzel, YouTube kanalında yaptığı iç hesaplaşmada çarpıcı detaylar paylaştı.
"Yerin 7 Kat Altında Nezarethaneye Girdim"
Haber3.com'un derlediği bilgilere göre; gözaltına alındığı gün evde kızı, kardeşi ve erkek arkadaşıyla yemek yemeye hazırlandığını belirten Görgüzel, kapıda polisleri görünce büyük bir şok yaşadığını ifade etti.
"Bırakın yasaklı madde kullanmayı, yanımda dahi içirmem" diyen ünlü isim, Vatan Emniyet'e götürüldüğünde gerçeğin ciddiyetiyle yüzleştiğini söyledi: "Yerin 7 kat altına indik, nezarethaneye girdiğimi o an anladım. Hatta oradaki bir kız beni tanıyıp 'Siz de pazartesi çıkarsınız' dediğinde günlerden cumaydı, şok oldum."