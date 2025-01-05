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Uzak Şehir oyuncularının meşhur takılarının sırrı çözüldü

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'de oyuncuların dizide taktığı aksesuarlar çok konuşuluyor.

Kaynak: DHA
Uzak Şehir oyuncularının meşhur takılarının sırrı çözüldü - Resim: 1

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de oyuncuların dizide taktığı aksesuarlar çok konuşuluyor.

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Uzak Şehir oyuncularının meşhur takılarının sırrı çözüldü - Resim: 2

Özellikle 'Sadakat Albora' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gonca Cilasun, kullandığı takılarla dikkat çekiyor.

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Uzak Şehir oyuncularının meşhur takılarının sırrı çözüldü - Resim: 3

Cilasun’un taktığı Mardin ile özdeşleşmiş olan telkariler ve renkli ipek eşarplar kadın izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

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Uzak Şehir oyuncularının meşhur takılarının sırrı çözüldü - Resim: 4

Dizide başrol oyuncusu Sinem Ünsal’ın canlandırdığı Alya karakterine düğün sahnesinde takılan altınlar, Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş’ın kullandığı Mardin’e özgü takılar göz dolduruyor.

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