Uzak Şehir oyuncularının meşhur takılarının sırrı çözüldü
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'de oyuncuların dizide taktığı aksesuarlar çok konuşuluyor.
Kaynak: DHA
Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de oyuncuların dizide taktığı aksesuarlar çok konuşuluyor.
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Özellikle 'Sadakat Albora' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gonca Cilasun, kullandığı takılarla dikkat çekiyor.
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Cilasun’un taktığı Mardin ile özdeşleşmiş olan telkariler ve renkli ipek eşarplar kadın izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.
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Dizide başrol oyuncusu Sinem Ünsal’ın canlandırdığı Alya karakterine düğün sahnesinde takılan altınlar, Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş’ın kullandığı Mardin’e özgü takılar göz dolduruyor.
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