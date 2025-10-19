Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'dan büyük hata: Senaryoyu ifşa etti
Ekranların fenomen dizisi Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren oyuncu Sinem Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara yenilerini eklerken farkında olmadan dizinin senaryosundan bir bölümü ifşa etti.
Dizi setinden sevgilisine, tatilinden arkadaşlarıyla yaşadığı anlara kadar dikkat çeken paylaşımlar yapan Sinem Ünsal yaz tatili sırasında yayınladığı pozlarla hem mankenlere, hem de meslektaşlarına meydan okumuştu.
Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken Sinem Ünsal bu sefer ise sosyal medyadan farkında olmadan yaptığı bir ifşa ile gündemde.
Ancak her bölümüyle izlenme rekorları kıran Uzak Şehir'in Alya'sı setten bir pozunu paylaşırken farkında olmadan büyük bir hataya imzasını attı.
Sinem Ünsal farkında olmadan dizinin senaryosunu ifşa etti.
