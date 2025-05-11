Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Uysal'ın güzelli sırrı herkesi şaşırttı
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'i "Alya Albora"sı güzel oyuncu Sinem Ünsal güzellik ve formunun sırrını açıkladı...
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden bugüne reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinin "Alya"sı Sinem Ünsal bir süredir kendisi gibi oyuncu Berk Cankat ile aşk yaşıyor.
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İbrahim Selim ile Bu Gece adlı YouTube programına konuk olan Sinem Ünal programda özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
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Özellikle güzelliği ve vücut hatları ile ile genç mankenlere rakip olan güzel oyuncunun güzellik sırrı ise duyan herkesi şaşırttı.
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8-9 yaşından beri et tüketmediğini belirten sinem Ünsal, “Etin fikri bile bana kötü geliyor. Sevmiyordum. Balık yiyorum ama kırmızı et ve tavuk yemiyorum. Etin tadını bile bilmiyorum, çocukken en son yedim. Artık etik olarak da reddediyorum” ifadelerini kullandı.
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