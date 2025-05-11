Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Uysal'ın güzelli sırrı herkesi şaşırttı

8-9 yaşından beri et tüketmediğini belirten sinem Ünsal, “Etin fikri bile bana kötü geliyor. Sevmiyordum. Balık yiyorum ama kırmızı et ve tavuk yemiyorum. Etin tadını bile bilmiyorum, çocukken en son yedim. Artık etik olarak da reddediyorum” ifadelerini kullandı.