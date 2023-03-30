Uzun süredir inşaatlarda çalışıyor: Kadın sıvacı herkesi şaşkına çevirdi!
İngiltere'de yaşan 24 yaşındaki Madi Forest, erkek mesleği olarak bilinen sıvacılıkta yeni bir dönem başlattı.
İngiltere’de yaşayan 24 yaşındaki Madi Forrest isimli kadın, koronavirüs pandemisi sırasında ortaya çıkan sokağa çıkma yasağıyla birlikte kariyerini değiştirmek sorunda kaldı.
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Yaklaşık 2 yıldır duvar sıvacısı olarak çalışan kadın müşterilerden ve erkek çalışma arkadaşlarının kendisine yönelttiği önyargılar hakkında konuştu.
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“GERÇEKTEN ZOR BİR İŞ”
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Koronavirüs pandemisiyle birlikte yeni kariyerine adım attığını ifade eden Forrest, “İnsanların bir kısmı kötü yorumlar yaparken destekleyenler de oldu.
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