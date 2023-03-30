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  4. Uzun süredir inşaatlarda çalışıyor: Kadın sıvacı herkesi şaşkına çevirdi!

Uzun süredir inşaatlarda çalışıyor: Kadın sıvacı herkesi şaşkına çevirdi!

İngiltere'de yaşan 24 yaşındaki Madi Forest, erkek mesleği olarak bilinen sıvacılıkta yeni bir dönem başlattı.

Uzun süredir inşaatlarda çalışıyor: Kadın sıvacı herkesi şaşkına çevirdi! - Resim: 1

İngiltere’de yaşayan 24 yaşındaki Madi Forrest isimli kadın, koronavirüs pandemisi sırasında ortaya çıkan sokağa çıkma yasağıyla birlikte kariyerini değiştirmek sorunda kaldı.  

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Uzun süredir inşaatlarda çalışıyor: Kadın sıvacı herkesi şaşkına çevirdi! - Resim: 2

Yaklaşık 2 yıldır duvar sıvacısı olarak çalışan kadın müşterilerden ve erkek çalışma arkadaşlarının kendisine yönelttiği önyargılar hakkında konuştu.

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Uzun süredir inşaatlarda çalışıyor: Kadın sıvacı herkesi şaşkına çevirdi! - Resim: 3

“GERÇEKTEN ZOR BİR İŞ”

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Uzun süredir inşaatlarda çalışıyor: Kadın sıvacı herkesi şaşkına çevirdi! - Resim: 4

Koronavirüs pandemisiyle birlikte yeni kariyerine adım attığını ifade eden Forrest, “İnsanların bir kısmı kötü yorumlar yaparken destekleyenler de oldu.  

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