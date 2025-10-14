Vasiyetini de açıklamıştı... Türk popunun divası Zerrin Özer'den herkesi üzen haber
Son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele eden geçtiğimiz aylarda da vasiyetini açıklayan Zerrin Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.
Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Zerrin Özer, 2023'te geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.
67 yaşındaki Özer, tedavinin ardından taburcu olmuş ve "Benim çok baş dönmelerim vardı. Ben vertigo olduğunu zannediyordum, sonra beyin tomografisi istendi benden. Orada görülüyor ki beyincikteki iki damarda tıkanma var." açıklamasını yapmıştı.
"Hayatımda yaşadıklarıma sadık kalınarak senaryonun yazılmasını isterdim" diyen Zerrin Özer, vasiyetini de açıklamış ve "Janis Joplin, hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor" diyen Zerrin Özer, cenazesinde; Janis Joplin, 'Little Girl Blue' adlı şarkısının çalınmasını vasiyet ederek "O çalsın cenazemde" demişti.
"Anne olmadığım için çok pişmanım" itirafıyla dikkat çeken Zerrin Özer "Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak. Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum" demişti.