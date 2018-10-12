Star TV kararı resmen duyurdu! Yayından kalkıyor
Ve Star TV yüksek bütçeli dizi Nefes Nefese için beklenen final kararını resmen duyurdu. Haftalardır reyting savaşlarının gerisinde kalan dizi ne zaman final yapacak?
Ve Star TV yüksek bütçeli dizi Nefes Nefese için beklenen final kararını resmen duyurdu. Haftalardır reyting savaşlarının gerisinde kalan dizi ne zaman final yapacak?
Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun, Gülçin Satırcıoğlu ile güçlü kadrosu ile yayına başlayan Nefes Nefese, 10. bölümde final kararı aldı. Çarşamba akşamları Star TV’de yayınlanan dizi geçtiğimiz hafta pazar gününe çekilmişti.
Pazar gecesi bir bölüm yayınlandıktan sonra da yeni fragmanla dizinin final yapacağı duyuruldu.