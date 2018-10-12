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  3. 12 Ekim 2018 13:20

Star TV kararı resmen duyurdu! Yayından kalkıyor

Ve Star TV yüksek bütçeli dizi Nefes Nefese için beklenen final kararını resmen duyurdu. Haftalardır reyting savaşlarının gerisinde kalan dizi ne zaman final yapacak?

Star TV kararı resmen duyurdu! Yayından kalkıyor

Ve Star TV yüksek bütçeli dizi Nefes Nefese için beklenen final kararını resmen duyurdu. Haftalardır reyting savaşlarının gerisinde kalan dizi ne zaman final yapacak?

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Star TV kararı resmen duyurdu! Yayından kalkıyor

Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun, Gülçin Satırcıoğlu ile güçlü kadrosu ile yayına başlayan Nefes Nefese, 10. bölümde final kararı aldı. Çarşamba akşamları Star TV’de yayınlanan dizi geçtiğimiz hafta pazar gününe çekilmişti.

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Star TV kararı resmen duyurdu! Yayından kalkıyor

Pazar gecesi bir bölüm yayınlandıktan sonra da yeni fragmanla dizinin final yapacağı duyuruldu.

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Star TV kararı resmen duyurdu! Yayından kalkıyor

Yaz sezonunda başlayan dizi ilk bölümleriyle reyting yarışını birincilikle tamamlamanın gururunu yaşıyordu. Hatta dizi sadece konusu ile değil müzikleri ile de çok sevilmişti. Sezen Aksu da Nefes Nefese için ‘Baba’ şarkısını bestelemişti.

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