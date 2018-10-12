Star TV kararı resmen duyurdu! Yayından kalkıyor

Yaz sezonunda başlayan dizi ilk bölümleriyle reyting yarışını birincilikle tamamlamanın gururunu yaşıyordu. Hatta dizi sadece konusu ile değil müzikleri ile de çok sevilmişti. Sezen Aksu da Nefes Nefese için ‘Baba’ şarkısını bestelemişti.