Vedat Milor'dan yıllar sonra gelen itiraf
TRT 2'de yayınlanan ''Anjelika Akbar ile Sesler'' programına konuk olan yemek eleştirmeni Vedat Milor samimi açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi, Berkeley California Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Brown Üniversitesi gibi köklü üniversitelerde eğitim gören ve akademik çalışmalara imza atarak öğretim üyeliği yapan Vedat Milor, "Mesleğinizi tam olarak nasıl tanımlarsınız?" sorusuna, "Yeme içme benim için daha çok araç oluyor. Kültürel, sosyolojik gözlemler, farklı ülkelerin kıyaslanması ve anlatılması demek. Ama bu durum bende hobi olarak başladı. Yoksa uzun zaman öğretim üyeliği yaptım sosyoloji ve kamu yönetimi bölümünde. NTV’deki program başladıktan bir süre sonra ikisini bir arada yapamadığım için istifa ettim, yani emekli öğretim üyesiyim diyebilirim" cevabını verdi.
"GURMELİK BEDAVA YEMEK YEMEK DEĞİL"
Türkiye’de gurmelikle ilgili yanlış tanımlamalar olduğunu söyleyen Vedat Milor, "Tam sorsanız ne olduğunu bilmezler. Bizde 'gurme' diyen bir kitle türedi. Bedava yemek yemek olarak anlıyorlar. Yapabilirlerse de Instagram’dan takipçi satın alıp lokantalardan para almaya çalışıyorlar. Ben 'lokantayla maddi bir ilişkiye girmeyeceksin, hatta mesafe bırakacaksın' diye bir yol çizdim kendime. 'Gurmante' yemek yemeyi seven anlamına geliyor aslında. O daha uygun geliyor bana. Gurmenin ne olduğu tam anlaşılmıyor bizde" ifadelerini kullandı.
"DOKTORA TEZİM AMERİKA’DA EN İYİ TEZ SEÇİLDİĞİNDE TEK GAZETE YAYINLAMADI"
1990 yılında Amerika’da sosyoloji doktorası yaptığı sırada Türkiye, Fransa, Güney Kore’de ekonomik planlama üzerine yaptığı doktora tezinin Amerika’da en iyi tez seçildiğini söyleyen Vedat Milor, o dönemde hiç kimsenin bu durumu haber yapmadığını dile getirdi: Türk gencinin doktora tezi Amerika’da en iyi tez seçildi ve önemli bir şey yaptım" dedim. Türkiye’de hiç kimse bunu haber değeri olarak görmedi ve yayınlamadı. Kimse öğrenemedi. İsterdim ki bir gazete yayınlasın.
Vedat Milor, o dönemdeki duygularını şöyle anlattı:
"Genç öğretim üyesi olmak üzereyim, planlaması nasıl olmalıdır, Türkiye’ye nasıl faydası olur vs hiçbir değer görmedi. Fakat 'Menemen soğanlı mı soğansız mı olur?' diye soruyorsunuz, ankete 500 bin kişi katılıyor. Bu da bizim enteresan bir durumumuz. Baktım ki ne yaparsanız yapın değeri yok. Sonra garip garip haberler çıkıyor. ‘Falanca gelmiş Türk erkeklerini yakışıklı bulmuş’ çok büyük haber olur ama Türk gencinin tezinin Amerika’da en iyi tez seçilmesinin haber değeri yok. Bu kadar sene sonra içimde kalmıştı söyledim rahatladım."