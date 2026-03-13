Veliaht dizisi ekranlara veda ediyor
Perşembe akşamları Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Veliaht' dizisinden kötü haber geldi. Başladığı günden bu yana büyük bir merakla takip edilen ancak reyting rekabetinde hedeflediği rakamlara ulaşamayan yapım için final kararı kesinleşti.
Kanal yönetimi ve yapım şirketi arasında gerçekleştirilen kritik toplantıların ardından, dizinin yayın hayatının sonlandırılmasına karar verildi. Hikayesiyle dikkat çeken Veliaht, önümüzdeki hafta yayınlanacak 25. bölümün ardından, 26. bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacak.
Dizinin büyük bir bölümüne ev sahipliği yapan Kars’taki çekimler resmen tamamlandı. Set ekibi ve oyuncular, final sahnelerini çekmek üzere İstanbul’a dönüş yaptı. Hikayedeki tüm gizemlerin çözüleceği ve karakterlerin akıbetinin belli olacağı final bölümü için hazırlıklar son sürat devam ediyor.
VELİAHT SON BÖLÜM ÖZETİ
Veliaht'ın 25. Bölümünde; Faroz’un gerçek veliaht olması her iki ailede dengeleri değiştirir. Vezir, Kudret’e evlenme teklifi eder ancak saklanan sırlar evlenmelerini imkansız kılar.