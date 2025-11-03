Veliaht'ın Derya'sı Hazal Türesan yeni imajıyla olay oldu
Veliaht dizisinde Derya karakterini canlandıran oyuncu Hazal Türesan, yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü.
Show TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’ dizisinde Derya karakterine hayat veren Hazal Türesan, imaj değişikliğine gitti.
Yıllardır sarı ve turuncu saç kullanan güzel oyuncu bu kez saç rengini değiştirdi. Sarı saçlarından vazgeçen oyuncu, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.
Saçlarını siyaha boyatan oyuncu, ''Saç rengimi değiştirdiğimde enerjimin yükselmesi hissini çok seviyorum. Nasıl olmuşum?'' diye yazdı.
Hazal Türesan'ın paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.
