Verdiği kilolarla gündeme gelmişti: Elçin Sangu son haliyle korkuttu

Bir diş kliniğinden çıkarken objektiflere takılan Sangu, "Dişlerime dolgu yaptırdım. Ağzım uyuşuk olduğu için konuşamıyorum şu anda" diyerek hızlı adımlarla gözlerden kayboldu. Elçin Sangu, bu arada makyajsız haliyle de dikkat çekti.