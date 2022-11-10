Verdiği kilolarla gündeme gelmişti: Elçin Sangu son haliyle korkuttu
Güzelliği herkesin dilinde olan Elçin Sangu son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.
Şu sıralar ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Elçin Sangu, Hayko Cepkin ile bir müzikalde rol alacak.
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Eski saç rengine geri dönen Elçin Sangu'ya çok sayıda yorum gelmişti.
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Güzelliği herkesin dilinde olan ünlü oyuncu bu kez verdiği kilolarla dikkat çekti.
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Bir diş kliniğinden çıkarken objektiflere takılan Sangu, "Dişlerime dolgu yaptırdım. Ağzım uyuşuk olduğu için konuşamıyorum şu anda" diyerek hızlı adımlarla gözlerden kayboldu. Elçin Sangu, bu arada makyajsız haliyle de dikkat çekti.
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