  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Victoria Beckham eşi David Beckham'ın poposunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Victoria Beckham eşi David Beckham'ın poposunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Victoria Beckham eşi David Beckham'ın kalçalarını paylaşması gündeme bomba gibi düştü.

Victoria Beckham eşi David Beckham'ın poposunu sergiledi, o paylaşım gündeme bomba gibi düştü. 

1 / 6

21 yıllık evliliklerini 4 evlat ile taçlandıran Backham çifti sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. 

2 / 6

Geçtiğimiz yıl eylül ayında David Beckham, eşinin kalçalarını paylaşması ile hafızalara kazınmıştı. 

3 / 6

Sosyal medyada ise paylaşımla ilgili o dönem aynısını Victoria Beckham'dan beklediklerini söylemişlerdi. 

4 / 6