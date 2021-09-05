Victoria Beckham eşi David Beckham'ın poposunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Victoria Beckham eşi David Beckham'ın kalçalarını paylaşması gündeme bomba gibi düştü.
Victoria Beckham eşi David Beckham'ın poposunu sergiledi, o paylaşım gündeme bomba gibi düştü.
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21 yıllık evliliklerini 4 evlat ile taçlandıran Backham çifti sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
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Geçtiğimiz yıl eylül ayında David Beckham, eşinin kalçalarını paylaşması ile hafızalara kazınmıştı.
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Sosyal medyada ise paylaşımla ilgili o dönem aynısını Victoria Beckham'dan beklediklerini söylemişlerdi.
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