Victoria's Secrets'in güzeli Frida Aasen'den Türkiye itirafı

Aasen, röportajında Türk yemeklerini ve tatlılarını çok sevdiğini söyledi. Aasen, “Türkiye’yi çok seviyorum. İnsanlar burada gerçekten çok misafirperver... Baklavaya bayılıyorum. Ama Türk kahvaltısını da çok seviyorum. Bir çok çeşit peynir var. Ve çok lezzetli” diye konuştu.