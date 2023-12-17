Victoria's Secrets'in güzeli Frida Aasen'den Türkiye itirafı
Antalya'yı ziyaret eden Victoria Secret'ın Norveçli modeli Frida Aasen Kapadokya, Bodrum ve İstanbul'u da ziyaret ettiğini belirterek "Türkiye'yi çok seviyorum. Baklavaya bayılıyorum" dedi.
Victoria's Secret'in ünlü mankenlerinden Frida Aasen, Türkiye'ye geldi.
Aasen, röportajında Türk yemeklerini ve tatlılarını çok sevdiğini söyledi. Aasen, “Türkiye’yi çok seviyorum. İnsanlar burada gerçekten çok misafirperver... Baklavaya bayılıyorum. Ama Türk kahvaltısını da çok seviyorum. Bir çok çeşit peynir var. Ve çok lezzetli” diye konuştu.
Dosso Dossi Fashion Show’un vitrini olarak gözler önüne serilen defilelerde bugüne kadar aralarında Miranda Kerr, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Bar Rafaeli, Izabel Goulart, Kendall Jenner, Paris Hilton, Cindy Kimberly ve Irina Shayk’ın da aralarında yer aldığı birçok ünlü model podyuma çıktı.
Bu yıl ise baş manken olarak podyuma çıkan ünlü model Norveçli Frida Aasen oldu. Aasen'e Dosso Dossi Fashion Show’un defilesinde 70 meslektaşı eşlik etti. '