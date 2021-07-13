Villasının önüne iskele yaptıran Şahan Gökbakar'a kötü haber

YETKİLİ KURUMLARLA BAĞLANTIYA GEÇTİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, incelemeyi tamamlayarak, iskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi'ne, tonozların kaldırılması için ise Büyükşehir Belediyesi'ne tutanakları gönderdi. Gökbakar'ın da avukatları aracılığıyla eksiklerin tamamlanması ve gereken düzenlemelerin yapılması için yetkili kurumlarla bağlantıya geçtiği öğrenildi. Gönderilen resmi evrakın Marmaris Belediyesi'ne ulaşmadığı, ulaştığında encümen kurulunun toplanarak, karar vereceği bildirildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün dubleks villanın yapı kullanım izni olup, olmadığına dair ise resmi kurumlarla yazışmalarının devam ettiği kaydedildi.