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Volkan Demirel ve ailesi köpekleri ile birlikte tatilde

Seksenler dizisinde rol alan Zeynep Sever Demirel ile antrenör - eski kaleci eşi Volkan Demirel, tatilin keyfini çıkardı.

Volkan Demirel ve ailesi köpekleri ile birlikte tatilde - Resim: 1

‘Seksenler’de oynayan Zeynep Sever Demirel ile antrenör eşi Volkan Demirel, sezonu mayısta Antalya’da açmış, haziranda Bodrum’a geçmişti.

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Volkan Demirel ve ailesi köpekleri ile birlikte tatilde - Resim: 2

Çift bu kez kızları Yade ve Yeda ile Marmaris’te. D Maris’te tatil yapıyorlar.

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Volkan Demirel ve ailesi köpekleri ile birlikte tatilde - Resim: 3

Zeynep Sever Demirel dün Volkan ile güneşlendikten sonra köpeğini denize soktu.

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Volkan Demirel ve ailesi köpekleri ile birlikte tatilde - Resim: 4

Zeynep Sever Demirel sadık dostu ile denizde.

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