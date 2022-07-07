Volkan Demirel ve ailesi köpekleri ile birlikte tatilde
Seksenler dizisinde rol alan Zeynep Sever Demirel ile antrenör - eski kaleci eşi Volkan Demirel, tatilin keyfini çıkardı.
‘Seksenler’de oynayan Zeynep Sever Demirel ile antrenör eşi Volkan Demirel, sezonu mayısta Antalya’da açmış, haziranda Bodrum’a geçmişti.
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Çift bu kez kızları Yade ve Yeda ile Marmaris’te. D Maris’te tatil yapıyorlar.
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Zeynep Sever Demirel dün Volkan ile güneşlendikten sonra köpeğini denize soktu.
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Zeynep Sever Demirel sadık dostu ile denizde.
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