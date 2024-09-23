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  4. Volkan Demirel-Zeynep Sever Demirel çiftinin üçüncü çocuğunun cinsiyeti belli oldu

Volkan Demirel-Zeynep Sever Demirel çiftinin üçüncü çocuğunun cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda üçüncü kez anne-baba olacaklarını duyuran Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in üçüncü çocuğunun cinsiyeti belli oldu.

Kaynak: (Kaynak)
Volkan Demirel-Zeynep Sever Demirel çiftinin üçüncü çocuğunun cinsiyeti belli oldu - Resim: 1

10 yaşında Yade ve 7 yaşında Yeda isminde iki kız çocukları olan Volkan ve Zeynep Demirel’den geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti. 

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Volkan Demirel-Zeynep Sever Demirel çiftinin üçüncü çocuğunun cinsiyeti belli oldu - Resim: 2

14 YILDIR MUTLU BİR EVLİLİK SÜRDÜRÜYORLAR

14 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çift, üçüncü kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.

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Volkan Demirel-Zeynep Sever Demirel çiftinin üçüncü çocuğunun cinsiyeti belli oldu - Resim: 3

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLACAĞINI DUYURMUŞTU

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne olacağını duyurmuştu. Karnı belirginleşmeye başlayan Zeynep Sever Demirel, paylaşımına; "Fırında bir şey pişiyor" notunu düşmüştü. 

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Volkan Demirel-Zeynep Sever Demirel çiftinin üçüncü çocuğunun cinsiyeti belli oldu - Resim: 4

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. İki kız çocukları olan çiftin, üçüncü bebekleri de kız olacak. 

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