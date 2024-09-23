Volkan Demirel-Zeynep Sever Demirel çiftinin üçüncü çocuğunun cinsiyeti belli oldu
Geçtiğimiz haftalarda üçüncü kez anne-baba olacaklarını duyuran Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in üçüncü çocuğunun cinsiyeti belli oldu.
10 yaşında Yade ve 7 yaşında Yeda isminde iki kız çocukları olan Volkan ve Zeynep Demirel’den geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti.
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14 YILDIR MUTLU BİR EVLİLİK SÜRDÜRÜYORLAR
14 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çift, üçüncü kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.
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ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLACAĞINI DUYURMUŞTU
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne olacağını duyurmuştu. Karnı belirginleşmeye başlayan Zeynep Sever Demirel, paylaşımına; "Fırında bir şey pişiyor" notunu düşmüştü.
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BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU
Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. İki kız çocukları olan çiftin, üçüncü bebekleri de kız olacak.
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