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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den olay poz

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den olay poz - Resim: 1

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, 2010 senesinde ise hayatını milli futbolcu Volkan Demirel ile birleştirdi.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den olay poz - Resim: 2

Mutlu bir evlilik süren çiftten Zeynep Sever Demirel, sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme geliyor.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den olay poz - Resim: 3

Tarzı ve pozlarıyla son dönemlerin konuşulan isimlerinden olan Zeynep Sever Demirel, paylaşımlarıyla adeta akılları alıyor.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den olay poz - Resim: 4

Zeynep Sever Demirel, ilk çocuğu Yade'yi doğurduktan sonra uzun bir süre ortalarda gözükmedi.

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