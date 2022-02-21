Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den olay poz
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, 2010 senesinde ise hayatını milli futbolcu Volkan Demirel ile birleştirdi.
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Mutlu bir evlilik süren çiftten Zeynep Sever Demirel, sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme geliyor.
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Tarzı ve pozlarıyla son dönemlerin konuşulan isimlerinden olan Zeynep Sever Demirel, paylaşımlarıyla adeta akılları alıyor.
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Zeynep Sever Demirel, ilk çocuğu Yade'yi doğurduktan sonra uzun bir süre ortalarda gözükmedi.
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