Wanda Nara hakkındaki yasak aşk iddiası olay oldu
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile olaylı boşanma süreci sonunda yasal olarak tamamlanan Wanda Nara hakkında bu sefer de eski ünlü bir futbolcu ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Skandal iddialar sonrasında Wanda Nara Whatsapp mesajlarını ifşa etti.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara Icardi'den resmen boşanmasına rağmen gündemden düşmüyor.
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İtalyan basını, Wanda Nara'nın eski futbolcu Federico Fazio ile yasak bir ilişki yaşadığı iddiasını ortaya attı.
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Kendisine WhatsApp üzerinden gönderilen haberi paylaşan Nara iddiaları sert bir dille reddetti.
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Whatsapp mesajlarını paylaşan Nara, İtalya'da avukatını devreye soktu ve şu ifadelere yer verdi:
"Bu kişiyi hiç tanımıyorum, görmedim. Şimdi yüzünü ilk defa görüyorum. İtalyan avukatım konuyla ilgili harekete geçiyor. İddialar asılsızdır, tanımıyorum."
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