Wanda Nara hakkındaki yasak aşk iddiası olay oldu

Whatsapp mesajlarını paylaşan Nara, İtalya'da avukatını devreye soktu ve şu ifadelere yer verdi:

"Bu kişiyi hiç tanımıyorum, görmedim. Şimdi yüzünü ilk defa görüyorum. İtalyan avukatım konuyla ilgili harekete geçiyor. İddialar asılsızdır, tanımıyorum."