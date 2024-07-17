Wanda Nara ihanet iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Trendyol Süper Lig'in son gol kralı, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile olaylı eşi Wanda Nara'nın boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Wanda Nara'nın, Mauro Icardi'yi sosyal medyada takibi bırakmasıyla başlayan iddialar sonrasında Wanda Nara'dan da, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" diyerek bu iddiaları doğrulamıştı.