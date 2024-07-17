Wanda Nara ihanet iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrılığının arkasındaki ihanet iddiaları sonrasında Wanda Nara sessizliğini bozdu.
Trendyol Süper Lig'in son gol kralı, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile olaylı eşi Wanda Nara'nın boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Wanda Nara'nın, Mauro Icardi'yi sosyal medyada takibi bırakmasıyla başlayan iddialar sonrasında Wanda Nara'dan da, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" diyerek bu iddiaları doğrulamıştı.
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara arasındaki ayrılık dedikoduları, Nara'nın son açıklamasıyla resmilik kazandı.
Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Icardi ile ayrıldıklarını duyurdu.
Icardi ise eşinin bu açıklamasına rağmen Galatasaray antrenmanlarına yüzüğüyle katılarak "bu iş daha bitmedi" mesajı vermişti. Ancak bu iş çoktan bitmiş...