Wanda Nara ile kardeşi Zaira Nara'nın ''çok özel'' İstanbul turu olay oldu
Sosyal medyada yayınladığı cüretkâr pozlarıyla her seferinde olay olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara bu sefer kız kardeşi Zaira Nara ile "çok özel" İstanbul turu pozlarıyla dikkatleri üzerine geçti.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin güzel eşi Wanda Nara sosyal medya üzerinden yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutuluyordu.
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Wanda Nara, bu sefer kendisini İstanbul'da ziyarete gelen kız kardeşi Zaira Nara’yı İstanbul turuna çıkardı.
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İki güzel kardeşin İstanbul turu sosyal medyadaki alışılmış paylaşımlarının dışındaydı...
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İstanbul turunda Ayasofya Camisi’ne de giden ve başlarını örtüp camiyi gezen Wanda Nara ve Zaira Nara, bol bol fotoğraf çektirdi.
İşte o pozlar...
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