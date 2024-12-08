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Wanda Nara sonunda sessizliğini bozdu

Ünlü rap şarkıcısı L-Gante ile aşk yaşayan Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile boşanma aşamasındaki Wanda Nara sessizliğini ilk kez Türk basınına bozdu.

Wanda Nara sonunda sessizliğini bozdu - Resim: 1

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile 10 yıldır çalkantılı bir evlilik yaşadığı ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Wanda Nara, magazin gündeminden düşmüyor.

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Wanda Nara sonunda sessizliğini bozdu - Resim: 2

Sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusuyla evliliğine nokta koyduklarını duyuran Wanda Nara, DurakMedya Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Barış Durak'a konuştu.

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Wanda Nara sonunda sessizliğini bozdu - Resim: 3

Son dönemde rapçi sevgilisi L-Gante ile görüntüleri sonrası hakkında çıkan asılsız haberleri şaşkınlıkla izlediğini söyleyen Nara, yıldız futbolcu ile boşanma sürecinde olduklarını ve bu haberlerin kendisini yıpratmaya dayalı yapıldığını savundu.

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Wanda Nara sonunda sessizliğini bozdu - Resim: 4

Ünlü isim, Türkiye'yi ve Türk halkını çok sevdiğini söyleyerek yeniden geleceğini söyledi.

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