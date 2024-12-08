Wanda Nara sonunda sessizliğini bozdu

Son dönemde rapçi sevgilisi L-Gante ile görüntüleri sonrası hakkında çıkan asılsız haberleri şaşkınlıkla izlediğini söyleyen Nara, yıldız futbolcu ile boşanma sürecinde olduklarını ve bu haberlerin kendisini yıpratmaya dayalı yapıldığını savundu.