Wanda Nara sonunda sessizliğini bozdu
Ünlü rap şarkıcısı L-Gante ile aşk yaşayan Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile boşanma aşamasındaki Wanda Nara sessizliğini ilk kez Türk basınına bozdu.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile 10 yıldır çalkantılı bir evlilik yaşadığı ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Wanda Nara, magazin gündeminden düşmüyor.
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Sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusuyla evliliğine nokta koyduklarını duyuran Wanda Nara, DurakMedya Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Barış Durak'a konuştu.
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Son dönemde rapçi sevgilisi L-Gante ile görüntüleri sonrası hakkında çıkan asılsız haberleri şaşkınlıkla izlediğini söyleyen Nara, yıldız futbolcu ile boşanma sürecinde olduklarını ve bu haberlerin kendisini yıpratmaya dayalı yapıldığını savundu.
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Ünlü isim, Türkiye'yi ve Türk halkını çok sevdiğini söyleyerek yeniden geleceğini söyledi.
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