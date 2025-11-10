Wanda Nara'dan gizemli sevgilsi için yeni karar: Artık resmen ilan etti
Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile yaşadığı olaylı boşanma süreci sonrasında Wanda Nara'dan sevgilisi Martin Migueles ile yeni paylaşımlar peş peşe geldi.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile boşanma süreci, yaşadığı aşklar ve attığı adımlarla olay olan Wanda Nara ünlü rap şarkıcısı L-Gante ile yaşadığı çalkantılı ilişkisi sona ermişti.
Wanda Nara ile L-Gante arasındaki çalkantılı ilişki sırasında çift birçok kez ayrılık bir çok kez barışmıştı. Ancak ikili bir süre önce aşklarına son noktayı koydu.
Wanda Nara 10 yıl evli kaldığı eski eşi Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez ile nişanlanmasının ardından bir kez daha yeni bir ilişkiye yelken açtı.
Wanda Nara yeni sevgilisini günlerce gizledi hatta "M" harfli paylaşımlarıyla gizeme gizem kattı.
