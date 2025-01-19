Wanda Nara'dan mahkemede Mauro İcardi'ye ahlaksız suçlama
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile olaylı boşanma süreci devam eden Wanda Nara'nın Mauro Icardi'ye yönelik suçlamalarının yer aldığı mahkemedeki ifadesi olay oldu.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasındaki olaylı boşanma süreci devam ederken boşanma davasından yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Arjantin basını MinutoUno’nun haberine göre; Wanda Nara ile Mauro Icardi’nin boşanma sürecinde mahkemede verdikleri ifadeler medyaya yansıdı.
Habere göre Wanda Nara, ifadesinde şunları söyledi; "Gerçekten çok korkuyorum. Üç oğlum var ve ne yazık ki onların da tanık olduğu tehditlere maruz kaldım. Mauro, her zaman evlerimize kameralar yerleştirmekten hoşlanırdı." dedi.
Yatak odalarına bakan kamera görüntüleri ile ilgili olarak şoke eden bir iddiada bulunan Wanda Nara "Milano’daki iki dairemizde yatak odasına bakan kameralar vardı. Bu görüntüler, bizim özel hayatımıza ait olmasına rağmen çevremizdeki birçok kişiye gösterildi. Benim cinsel içerikli fotoğraf ve videolarımdan bahsediyorum. Her zaman bizi filme almaya devam etti." dedi.