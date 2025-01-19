Wanda Nara'dan mahkemede Mauro İcardi'ye ahlaksız suçlama

Yatak odalarına bakan kamera görüntüleri ile ilgili olarak şoke eden bir iddiada bulunan Wanda Nara "Milano’daki iki dairemizde yatak odasına bakan kameralar vardı. Bu görüntüler, bizim özel hayatımıza ait olmasına rağmen çevremizdeki birçok kişiye gösterildi. Benim cinsel içerikli fotoğraf ve videolarımdan bahsediyorum. Her zaman bizi filme almaya devam etti." dedi.