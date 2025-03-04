Wanda Nara'dan Mauro Icardi hakkında skandal suçlama
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara bu sefer de Icardi'ye yönelik skandal suçlamalarla gündemde...
Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan ve ülkesi Arjantin'de operasyon geçiren Mauro Icardi ile olan olaylı boşanma süreci ve bu sırada yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen eşi Wanda Nara "yılın kadını" seçilmiş ve Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oynandığı gece İstanbul'da ödülünü almıştı.
Türkiye Trendyol Süper Lig'te önceki hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini takip ederken Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Tuğçe Sarıkaya Events'in organize ettiği Best of Europe Awards ödül töreninde ödülünü alan Wanda Nara'nın "yılın kadını" ödülü Mauro Icardi ile yaşadığı boşanma sürecinde ortaya atılan iddialar nedeniyle pek çok kesim tarafından eleştirilmişti.
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile olaylı boşanma süreci sırasında kısa bir ayrılığa rağmen aşk yaşamaya devam ettiği L-Gante ile paylaşımlarıyla olay olan Wanda Nara şimdi de Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında herkesi şoke eden bir iddiayla gündemde.
Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında 11 Mart'ta görülecek dava öncesi Arjantin basınında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.