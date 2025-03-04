Wanda Nara'dan Mauro Icardi hakkında skandal suçlama

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile olaylı boşanma süreci sırasında kısa bir ayrılığa rağmen aşk yaşamaya devam ettiği L-Gante ile paylaşımlarıyla olay olan Wanda Nara şimdi de Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında herkesi şoke eden bir iddiayla gündemde.