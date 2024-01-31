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  4. Wanda Nara'dan yeni meslek! Klip görüntüleri olay oldu

Wanda Nara'dan yeni meslek! Klip görüntüleri olay oldu

Sosyal medya hesabından verdiği pozlarla takipçilerinin beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Wanda Nara 1 Şubat'ya yayınlanacak şarkısı için kamera karşısına geçti.

Wanda Nara'dan yeni meslek! Klip görüntüleri olay oldu - Resim: 1

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, yeni bir sektöre adım attı.

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Wanda Nara'dan yeni meslek! Klip görüntüleri olay oldu - Resim: 2

Geçtiğimiz haftalarda bir dans yarışmasında şampiyon olan Wanda, şimdi de şarkıcılığa soyundu.

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Wanda Nara'dan yeni meslek! Klip görüntüleri olay oldu - Resim: 3

YENİ ŞARKISI İÇİN HAVUZA GİRDİ

Wanda, ‘O Bicho Vai Pegar’ adlı bir şarkı yaptı. 1 Şubat’ta yayınlanacak şarkının klibini de havuzda çekti.

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Wanda Nara'dan yeni meslek! Klip görüntüleri olay oldu - Resim: 4

Nara, yaptığı son paylaşım ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Icardi'nin Arjantin milli takım forması ile poz veren Wanda Nara'nın pozları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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