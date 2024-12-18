Wanda Nara'nın annesinin Icardi'ye attığı mesajlar ortaya çıktı
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve eşi Wanda Nara ile de olaylı bir boşanma sürecine giren Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin, Nara'nın annesi ile arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ülkesinde devam eden tedavi sürecinin yanı sıra bir yandan da özel hayatındaki kaosla uğraşıyor.
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Icardi, boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara ile ilişkisi hakkında son olarak, "Onu çamurdan çıkarıp elit seviyeye yükselttim ve şimdi tekrar çamurun içinde. Özüne geri döndü" diye konuşmuştu.
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Geçtiğimiz günlerde 38. yaşını ve sabahlara kadar partileyen Nara ise rapçi L-Gante olan ilişkisi hakkında, "Özümü tekrar gördüm, hayatımın bu anında başlangıçtaki değerlerime dönmem gerekiyordu" demişti.
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Kendisinden 13 yaş küçük aşkıyla sık sık gündeme gelen Wanda Nara son olarak annesinin Icardi'ye attığı mesajları paylaştı.
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