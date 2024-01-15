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  4. Wanda Nara'nın ''Icardi ile ilk gece'' itirafı olay oldu

Wanda Nara'nın ''Icardi ile ilk gece'' itirafı olay oldu

Galatasaray’ın golcü ismi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara eşiyle ilk gecesini anlatınca sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Wanda Nara'nın ''Icardi ile ilk gece'' itirafı olay oldu - Resim: 1

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi sakatlığından dolayı yeşil sahalardan uzak kalınca soluğu eşi Wanda Nara ile birlikte Arjantin'de aldı.

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Wanda Nara'nın ''Icardi ile ilk gece'' itirafı olay oldu - Resim: 2

Arjantin'de tatil pozlarıyla adından söz ettiren Icardi'nin eşi Wanda Nara dış basına özel hayatına dair açıklamalar yapınca yine gündem oldu.

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Wanda Nara'nın ''Icardi ile ilk gece'' itirafı olay oldu - Resim: 3

Arjantin'de tatil pozlarıyla adından söz ettiren Icardi'nin eşi Wanda Nara dış basına özel hayatına dair açıklamalar yapınca yine gündem oldu.

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Wanda Nara'nın ''Icardi ile ilk gece'' itirafı olay oldu - Resim: 4

Icardi ile bir tekne buluşmasında iş ve kadınlar için olan telefonu gören Wanda telefonlardan birini denize attığını da itiraf etti. O gün uzun saatler Icardi ile o telefonu aradıklarını söyleyen Wanda Nara ilk gecelerine dair de olay olan bir itirafta bulundu.

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