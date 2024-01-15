Wanda Nara'nın ''Icardi ile ilk gece'' itirafı olay oldu
Galatasaray’ın golcü ismi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara eşiyle ilk gecesini anlatınca sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi sakatlığından dolayı yeşil sahalardan uzak kalınca soluğu eşi Wanda Nara ile birlikte Arjantin'de aldı.
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Arjantin'de tatil pozlarıyla adından söz ettiren Icardi'nin eşi Wanda Nara dış basına özel hayatına dair açıklamalar yapınca yine gündem oldu.
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Arjantin'de tatil pozlarıyla adından söz ettiren Icardi'nin eşi Wanda Nara dış basına özel hayatına dair açıklamalar yapınca yine gündem oldu.
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Icardi ile bir tekne buluşmasında iş ve kadınlar için olan telefonu gören Wanda telefonlardan birini denize attığını da itiraf etti. O gün uzun saatler Icardi ile o telefonu aradıklarını söyleyen Wanda Nara ilk gecelerine dair de olay olan bir itirafta bulundu.
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