Wilma Elles apart otelini satıyor
''Öyle Bir Geçer Zaman Ki'' dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Wilma Elles, Türkiye'den yatırım amacıyla aldığı 18 odalı apart oteli satışa çıkardı.
Yayınlandığı döneme damgasını vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı ‘Caroline’ karakteriyle adını duyuran ve kariyerine Türkiye'de devam eden Wilma Elles, burada bir evlilik de yaptı.
İşadamı Kerem Göğüş’le dini nikâhla evlenen oyuncunun, bu evlilikten Milat ve Melodi adında ikiz çocukları oldu. Fakat her şey yolunda gitmedi.
Wilma Elles, aşk hayatında yaşadığı sorunların ardından çocuklarını da alarak Almanya’ya döndü. Güzel oyuncu şimdilerde tüm işlerini Köln şehrinden yönetiyor.