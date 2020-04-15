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  3. 15 Nisan 2020 09:12

Wilma Elles apart otelini satıyor

''Öyle Bir Geçer Zaman Ki'' dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Wilma Elles, Türkiye'den yatırım amacıyla aldığı 18 odalı apart oteli satışa çıkardı.

Wilma Elles apart otelini satıyor

Yayınlandığı döneme damgasını vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı ‘Caroline’ karakteriyle adını duyuran ve kariyerine Türkiye'de devam eden Wilma Elles, burada bir evlilik de yaptı.

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Wilma Elles apart otelini satıyor

İşadamı Kerem Göğüş’le dini nikâhla evlenen oyuncunun, bu evlilikten Milat ve Melodi adında ikiz çocukları oldu. Fakat her şey yolunda gitmedi.

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Wilma Elles apart otelini satıyor

Wilma Elles, aşk hayatında yaşadığı sorunların ardından çocuklarını da alarak Almanya’ya döndü. Güzel oyuncu şimdilerde tüm işlerini Köln şehrinden yönetiyor.

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Wilma Elles apart otelini satıyor

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Bu işlerden biri de Elles'in yıllar önce yatırım amacıyla aldığı Beşiktaş’taki 18 odalı apart otel...Oyuncu, banka kredisiyle aldığı oteli bir süre önce el altından satışa çıkardı.

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