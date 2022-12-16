Wilma Elles evlendi; aşk pozlarına yorum yağdı
Yayınlandığı döneme damgasını vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle üne kavuşan Wilma Elles, küçük bir törenle evlendi.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı ‘Caroline’ karakteriyle ünlenen Wilma Elles, ikinci evliliğini uzun süredir aşk yaşadığı Avukat Mehmet Şah Çelik ile İzmir'de yaptı.
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Oyuncunun İzmir’de gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine Elles’in çocukları da katıldı.
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İlk evliliğini 2014 yılında iş adamı Kerem Göğüş ile yaptı.
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Çiftin bu evliliğinden Milat, Melodi adında ikiz çocukları dünyaya geldi.
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