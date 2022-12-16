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Wilma Elles evlendi; aşk pozlarına yorum yağdı

Yayınlandığı döneme damgasını vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle üne kavuşan Wilma Elles, küçük bir törenle evlendi.

Wilma Elles evlendi; aşk pozlarına yorum yağdı - Resim: 1

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı ‘Caroline’ karakteriyle ünlenen Wilma Elles, ikinci evliliğini uzun süredir aşk yaşadığı Avukat Mehmet Şah Çelik ile İzmir'de yaptı.

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Wilma Elles evlendi; aşk pozlarına yorum yağdı - Resim: 2

Oyuncunun İzmir’de gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine Elles’in çocukları da katıldı.

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Wilma Elles evlendi; aşk pozlarına yorum yağdı - Resim: 3

İlk evliliğini 2014 yılında iş adamı Kerem Göğüş ile yaptı. 

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Wilma Elles evlendi; aşk pozlarına yorum yağdı - Resim: 4

Çiftin bu evliliğinden Milat, Melodi adında ikiz çocukları dünyaya geldi.

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