Yağ aldırma operasyonu sosyal medyanın güzel fenomeninin sonu oldu

Yapılan açıklamada, “Cuacolandia’nın başkanı ve kurucusu Elena Larrea’nın, ne yazık ki dün – 19 Mart 2024 Salı günü saat 15:30’da – akciğerde pıhtı oluşmasına neden olan pulmoner tromboz nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle bildiririz. Bu vakfın cesaretle desteklediği her şeyi hatırlayacağız ve onun için çalışmaya devam edeceğiz” denildi.