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Yağ aldırma operasyonu sosyal medyanın güzel fenomeninin sonu oldu

Sosyal medya fenomeni Elena Larrea, geçirdiği liposuction (yağ aldırma) operasyonunun ardından hayatını kaybetti.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Yağ aldırma operasyonu sosyal medyanın güzel fenomeninin sonu oldu - Resim: 1

Instagram fenomeni ve hayvan hakları savunucusu 31 yaşındaki Elena Larrea Meksika’da yağ aldırma operasyonu geçirdi. Larrea operasyonun ardından akciğerinde kan pıhtısı oluşmasına neden olan pulmoner tromboz nedeniyle hayatını kaybetti.

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Yağ aldırma operasyonu sosyal medyanın güzel fenomeninin sonu oldu - Resim: 2

Larrea’nın ölümü, kurucusu olduğu Cuacolandia tarafından duyuruldu.

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Yağ aldırma operasyonu sosyal medyanın güzel fenomeninin sonu oldu - Resim: 3

Yapılan açıklamada, “Cuacolandia’nın başkanı ve kurucusu Elena Larrea’nın, ne yazık ki dün – 19 Mart 2024 Salı günü saat 15:30’da – akciğerde pıhtı oluşmasına neden olan pulmoner tromboz nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle bildiririz. Bu vakfın cesaretle desteklediği her şeyi hatırlayacağız ve onun için çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

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Yağ aldırma operasyonu sosyal medyanın güzel fenomeninin sonu oldu - Resim: 4
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