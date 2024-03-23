Yağ aldırma operasyonu sosyal medyanın güzel fenomeninin sonu oldu
Sosyal medya fenomeni Elena Larrea, geçirdiği liposuction (yağ aldırma) operasyonunun ardından hayatını kaybetti.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Instagram fenomeni ve hayvan hakları savunucusu 31 yaşındaki Elena Larrea Meksika’da yağ aldırma operasyonu geçirdi. Larrea operasyonun ardından akciğerinde kan pıhtısı oluşmasına neden olan pulmoner tromboz nedeniyle hayatını kaybetti.
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Larrea’nın ölümü, kurucusu olduğu Cuacolandia tarafından duyuruldu.
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Yapılan açıklamada, “Cuacolandia’nın başkanı ve kurucusu Elena Larrea’nın, ne yazık ki dün – 19 Mart 2024 Salı günü saat 15:30’da – akciğerde pıhtı oluşmasına neden olan pulmoner tromboz nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle bildiririz. Bu vakfın cesaretle desteklediği her şeyi hatırlayacağız ve onun için çalışmaya devam edeceğiz” denildi.
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