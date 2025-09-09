Yağmur Atacan yoga şov yapan eşi Pınar Altuğ'a çirkin taciz sonrası sessizliğini bozdu
Uzun bir süredir profesyonel olarak yoga yapan ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, geçtiğimiz ay yogadaki marifetlerini sergilerken sosyal medyadan gelen çirkin tacizler sonrasında isyan ederek "halleniyor musunuz" diye sormuştu. Pınar Altuğ'un ardından eşi Yağmur Atacan'dan da konuyla ilgili ilk açıklama geldi.
Türkiye'nin güzel oyuncusu ve sunucusu Pınar Altuğ uzun bir zamandır yoga ile ilgileniyor.
Artık profesyonel seviyesinde yoga yapan Pınar Altuğ yoga yaptığı anlara dair de sık sık sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Pınar Altuğ'un son olarak yoga partneriyle birlikte yoga yaparkenki görüntülerini yine sosyal medyadan paylaştı.
Birbirinden zor ve estetik pozlarıyla dikkat çeken Pınar Altuğ herkesin ağzını açık bırakırken klavye başı tacizcilerinin de hedefi oldu.
